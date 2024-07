"Momento económico difícil": Benito Fernández a punto de la quiebra

En las últimas semanas, Benito Fernández quedó en medio de la escena mediática por su alejamiento de las redes sociales y un comunicado muy duro sobre la realidad de su trabajo.

En el ciclo de espectáculos LAM, Ángel de Brito contó que el diseñador estaba atravesando problemas de salud y, al mismo tiempo, serias dificultades económicas.

"Ahora no sé si fue la crisis, pero hay varias situaciones judiciales y otras no judiciales complicadas con los empleados. Cerró un local, quedó otro, algunos denuncian que no les pagan. Quisimos hablar con Benito, con su hijo, con su gente de prensa, pero nadie contesta nada. Estamos hablando de un número uno de la moda", comenzó diciendo el conductor.

En un detallado informe, se habló sobre el conflicto de Benito Fernández con sus empleados: "Parece ser que el diseñador estaría quebrado y no podría afrontar las indemnizaciones de sus empleadas, por eso estarían despidiendo solo de palabra, y cuando las personas se presentan a trabajar las quieren sacar. Se especula que estarían vaciando la empresa y declararse en quiebra para no pagar".

"A los empleados les dijeron que esto estaba complicado porque Benito estaba internado. Esta fue la primera explicación que les dieron. En las últimas horas, los vieron cenando", sumaron.

Qué pasó con el diseñador

Conocida esta situación, Fernández volvió a su cuenta de Instagram con un posteo que intentó aclarar su situación: "A través de este medio me voy a expresar. Estuve incomunicado un tiempo por un problema de salud y por consejo profesional sin acceso a mi teléfono y redes", expresó.

"En primer lugar, en nombre mío y de la marca, quiero pedirle públicamente disculpas a mi equipo de trabajo por el mal momento atravesado y agradecerle el apoyo que me ha expresado y que se ha venido renovando a lo largo del tiempo. Mi equipo es como mi familia", siguió.

"Estamos transitando un momento económico difícil en la empresa que exige tomar decisiones, pero quiero dejar aclarado que el estado de las cosas no es lo que errónea y desacertadamente se ha difundido públicamente en las últimas horas. Quisiera pedirles la colaboración para evitar la difusión de noticias especulativas y tendenciosas, ya que además esto pone en cuestionamiento la credibilidad del funcionamiento de mi negocio".



"Respecto a la situación actual que estoy atravesando con mi marca, me vi obligado a reestructurar mi empresa con motivo de ajustar los gastos. Esto incluye dejar de lado por el momento la línea prêt-à-porter y concentrarme exclusivamente en la alta costura. Por ende, quiero reiterar que mi negocio está en proceso de readecuación para poder continuar trabajando en lo que más me apasiona", agregó.

"Quiero darle la tranquilidad a toda la gente que me elige, a los que me han apoyado y brindado su cariño siempre, de que voy a seguir trabajando con la dedicación que siempre me caracterizó. Mi compromiso es seguir creando e inspirando para que todas las mujeres que confían en mí disfruten y se enorgullezcan de sus vestidos", concluyó Benito Fernández.