Santi Maratea regala su ropa de marca por una nueva forma de vida

En las últimas horas, Santi Maratea apareció en sus redes sociales con una propuesta llamativa que sorprendió a sus fanáticos.

El reconocido influencer de colectas millonarias decidió compartir con sus seguidores un nuevo modo de ver la vida y cerrar algunas actitudes del pasado. Maratea aseguró que gastó mucho dinero en ropa de marcas internacionales de las que hoy se arrepiente y quiere obsequiarlas.

“Gente, ¿les puedo hablar de algo que no tiene que ver con colectas? Un segundo, les quiero comentar que estoy regalando toda mi ropa de marca. Todo lo que tengo de Louis Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana... Lo estoy regalando todo, no lo quiero más”., comenzó diciendo el joven.

Luego explicó: “Tengo varios, pero todo surge de una reflexión de que estoy usando mal mi plata y debería aprender a invertir. Además, la razón por la cual yo estaba tan copado con estas marcas y con la idea de vestirme con ropa cara, era para hacer una diferenciación entre la caridad y la austeridad. Y romper con ese mito de que uno para ayudar a las personas tiene que ser pobre o hacerse el pobre. Y creo que eso lo cumplí. No hace falta que me siga vistiendo con ropa toda ostentosa”, continuó Santi.

“Y por último, toda esa ropa me la pude comprar gracias a ustedes, entonces me parece un buen gesto regalárselas. La que me queda, porque gran parte se la fui regalando a mis amigos”, concluyó Maratea generando una ola de pedidos en Instagram, sitio en donde se realizó el inesperado planteo.