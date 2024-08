Inesperado: Luis Ventura defendió a Tamara Pettinato

En el comienzo de la semana, la relación entre Beto Casella y Tamara Pettinato sufrió una serie de fracturas debido al alejamiento (¿voluntario o despido?) de la mediática, en medio del escándalo por los videos de la panelista junto a Alberto Fernández.

El conductor le pidió a su panelista que se tomará una semana adicional de descanso para preservarla tanto a ella como al programa y su drástica decisión generó opiniones divididas. Si bien algunos colegas se mostraron a favor de su postura, algunos otros como Luis Ventura se manifestaron a favor de la hija de Roberto Pettinato.

uD83DuDCAC QUÉ OPINAN los famosos del conflicto entre Tamara Pettinato y Beto Casella



En la previa de los Martín Fierro Digital, algunos famosos hablaron del escándalo entre Tamara Pettinato y Beto Casella



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/S3sq1D5zmZ — América TV (@AmericaTV) August 21, 2024

Experiencia idéntica

El presidente de APTRA no dudó en asegurar: “En algún momento estuve en los zapatos de Tamara”, manifestó Ventura en diálogo con Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa para LAM (América TV) haciendo alusión a su despido en Intrusos.

“Me dejaron afuera también. Me dijeron que era para cuidarme y me rompieron el o… Me dijeron que era para cuidarme y al otro día me enteré que el conductor me había despedido”, recordó el periodista de América.

“Fue el conductor, no el canal”, destacó el rol clave que tuvo Jorge Rial en su salida del ciclo televisivo y luego remarcó que la señal “lo abrigó, cobijó y acompañó en estos casi 25 años que lleva en América”.

Por último, el panelista consultó: "¿Crees que Beto Casella traicionó a Tamara?" a lo que Ventura contestó: "No necesariamente. Es el conductor el que toma las decisiones muchas veces. Yo me quedé en el canal porque el canal así lo quería”.