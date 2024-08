La interna menos pensada: Elba Marcovechio contra las hijas de Lanata

Hace más de 70 días que Jorge Lanata se encuentra internado y, a pesar de los partes médicos del Hospital Italiano, poco se sabe del estado del polémico periodista.

Yanina Latorre amiga personal de Jorge y su esposa Elba Marcovecchio comentó la interna que existe entre las hijas del mediático y la actual mujer.

Según la panelista las chicas, hijas de Jorge de relaciones anteriores, dieron a entender que ellas nunca habían ventilado los pormenores de la salud de su papá pero que se vieron obligadas a hacerlo por culpa de terceros. En ese momento, se conoció una interna que no se conocía.

Desde el Trece, Adrián Pallares se contactó con Elba quien expresó: "Con Jorge internado, no quiero dar notas y sé que me vas a entender. Estoy enfocada en acompañarlo como lo hice desde el primer día que estamos juntos. En esta internación ya van 69 días y tengo que trabajar, siempre he sido independiente, no puedo descuidar el trabajo ni a mis dos hijos que no tienen papá".

En cuanto a las hijas de Lanata, la abogada fue tajante: "Es mucha carga, es lo que dios me pone encima pero todos esos comentarios infundados y perniciosos solo afectan la paz que necesitamos con Jorge en estos momentos".