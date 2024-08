"Me da miedo": la sorpresiva denuncia de la mujer del Pipa Benedetto

En los últimos días y realizando una inesperada denuncia, apareció Noelia Pons, la esposa de Darío "Pipa" Benedetto. La maquilladora y emprendedora contó, en su cuenta de Instagram, el acoso que sufre de parte de otra mujer.

Ante sus más de 100 mil seguidores, la morocha confesó que hace tiempo está siendo acosada por una mujer y reveló escabrosos detalles al respecto.

A través de la cuenta de Gossipeame, los seguidores de Pons se enteraron de lo que estaba viviendo la mujer del ex jugador de Boca: "¿Alguien sabe que hacer cuando tenés una persona LITERAL obsesionada con vos?", comenzó diciendo Noelia Pons.

"Al principio me causaba ternura, pensaba me quiere, me admira después gracia, y ahora en serio me da miedo".

"Esto no es un chisme, divertido para redes. Realmente no sé qué hacer. Empezó con ropa y fue escalando, a estar cerca de mi gente, tener mis mismas actividades, mis mismos profesionales, mismos espacios, mismo vehículo. TODO lo que puedan imaginarse para ser una copia FIEL de mí como persona, de mí físicamente, de mi imagen, y de mi vida, incluso mi rutina diaria", detalló.

"Llegó a ir a espacios donde no la quieren y a ridiculizarse en público con tal de que yo la vea o vea que ella me está mirando".

Pons reflexionó: "Espero de todo corazón que esta persona encuentre paz, se pueda querer tal cual es, y si ve esto, que estoy segura que lo ve porque mira todo lo que hago, que realmente me deje en paz".

"Sé que en el fondo lo que siente es admiración, pero en mí solo provoca rechazo y sobre todo MIEDO", expresó con franqueza.

"Tengo testigos y pruebas de lo que digo, no es ninguna historia inventada. Hay mucha gente en el medio que sabe que esto es así".

En sus declaraciones Noelia también explicó que mantuvo a esta persona cerca porque "se mostraba generosa". En tanto, se limitó a compartir detalles o pistas sobre quién era esta mujer, explicó la revista Gente.

"Obviamente corté relación y hasta bloqueé en las redes, pero se ve que sigue viendo o investigando, que sigue observando todo lo que hago para seguir copiando".

Para cerrar la mujer dijo: "No voy a dar nombre nunca porque lo que más desea esta persona es que le den entidad".