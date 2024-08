Por mostrar sus glúteos, Barby Franco fue censurada

En las últimas horas, una mediática argentina se quedó sin su cuenta de Instagram por un polémico posteo que, desde la red social, evaluaron que no podía estar en línea.

Se trata de Barby Franco quien, además de compartir su vida como madre y esposa de Fernando Burlando, también compartió con detalle un tratamiento en los glúteos y su procedimiento de la técnica Scultura.

Luego de unas horas, el posteo, en donde se ve en primer plano los glúteos de Franco, desapareció y, cuando muchos creyeron que había sido la influencer la que lo había quitado, se supo que Instagram había tomado cartas en el asunto.

“No, no bajé el posteo, me lo restringió Instagram. No sé por qué, me pareció raro”, explicó Barby al ser consultada por el medio Pronto.

Luego sumó: “Entiendo que hubo un caso, pero nada que ver a lo que me puse yo, sino ni lo hubiese posteado, ni nada. Yo me informo y lo analizo cuando me quiero hacer un tratamiento, tanto cuando me hago botox, hialurónico, que yo me re pongo”.

“No sé porque la gente tiene tanto tabú con lo estético, tanta ‘bronca’. A mí me reencanta lo estético…obviamente con responsabilidad. Así como hago eso también entreno, tomo mucha agua. Es porque me gusta, me gusta verme bien. No sé por qué tanto tabú todavía”, se quejó la modelo.

Para cerrar, la mujer del letrado de las estrellas se refirió a su exitosa publicación: “Se hizo re viral…en nada, en 5 horas había llegado a los 2 millones de reproducciones. Hasta eso me pareció raro, ¡guau!”. Ahora estoy sin Instagram por unos días”.