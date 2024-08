"Hasta las manos": Juan Alberto Mateyko volvió a encontrar el amor

Dicen que el amor puede llegar en cualquier momento a la vida y así lo pudo comprobar Juan Alberto Mateyko en Córdoba.

El popular conductor, se enamoró a los 78 años y, junto con Carmen Barbieri, habló sobre la mujer que conquistó su corazón.

Festejando os 20o programa de "Mañanisima", el mediático dejó momentáneamente Córdoba y asistió al estudio de su amiga personal quien no dudó en preguntar sobre el presente del conductor.

"Estoy muy enamorado. Yo la conocí en el año 2007, en un desfile de Roberto Piazza, en Córdoba", comenzó diciendo el invitado y luego sumó: "Fue un desfile impresionante, hacía mucho frío. Yo estaba sentado y de pronto vi a una mujer muy bien plantada. Y pregunté: ‘¿Quién es esa mujer?’. ‘Es la familiar de...’, me dijeron. Y pensé: ‘Es bellísima, es intrigante, pero no es provocadora, es naturalmente seductora’. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y al otro día de ganar el Martín Fierro por la trayectoria, revisé todos los mensajes que había recibido y había uno de ella, que me había felicitado", recordó.

"La llamé por teléfono al toque y le dije: ‘Hace como cinco años que nos estamos prometiendo almorzar, cenar, compartir un trago... Ya te doy fecha, aceptala o no. El día sábado, a la 1 y media de la tarde acá'. Fue en una parrilla", agregó sobre su historia de amor.

"No vivo con ella, recién empezamos. Ella hace obras de bien, acompaña a su hija a rescatar perritos. Su hija, además, cocina comida para gente que no tiene una situación cómoda", contó sobre Ani, nombre de la interesante mujer.

"Ella es una persona que tiene un cargo muy importante dentro de la provincia de Córdoba... ¡Por concurso ganó ese lugar! Y a su vez, es empresaria. Admiro a esa mujer, quiero a esa mujer, me quiere", sumó el periodista.

"Aparte, qué lindo es cuando te preguntan: ‘¿Llegaste bien? ¿Por dónde andás? ¿Te sentís bien?’. No hay invasión por parte de ella, no hay invasión por parte mía. No existen celos, me cree, conoce a mi hija...", concluyó Juan Alberto Mateyko, muy enamorado.