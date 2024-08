Silvina Luna: se conocieron más detalles de su autopsia

A casi un año del fallecimiento de Silvina Luna, los peritos a cargo de la investigación por la muerte de la mediática, dieron a conocer algunos detalles del informe preliminar de la autopsia para saber lo que realmente causó su muerte.

La información se conoció en Intrusos, de la mano de Guido Záffora quien explicó el proceso que se está llevando a cabo.

"Ayer se hizo una convocatoria de peritos. Peritos de parte (de la actriz) y peritos también puestos por Aníbal Lotocki, y se constató qué tenía el cuerpo de Silvina Luna", comenzó diciendo el periodista.

Luego agregó: "Hay partes de esta autopsia que se contradice a lo que Lotocki declaró en el expediente", aseguró el panelista, dando a entender que podría complicar la causa contra el médico que operó a la actriz, debido a que son peritos oficiales de la corte y de la morgue judicial, informó Pronto.

En la lectura del informe, Guido explicó: "El producto estaba disperso por todo el cuerpo. Era material no biológico, es decir, no biodegradable. El cuerpo al recibir este material produce un rechazo, esto lo ha contado Burlando (Fernando). Material sintético y el organismo tenía múltiples cuerpos extraños".

"Lo que remarcan los peritos y es lo fundamental, es que no era biodegradable. Yo hablé con Burlando, él me confirma toda esta información, y lo que me dice es que era una invasión masiva del producto en el cuerpo de Silvina Luna. Algo que le llamó la atención a Burlando es que los médicos estaban todos sorprendidos por la cantidad de material porque el producto migra", detalló.

Por otra parte, hizo referencia a que Lotocki negó que este producto migrara en el cuerpo, pero la autopsia en realidad dice todo lo contrario. "Tiene poder migratorio. Además, no se disuelve. Esto es fundamental", aclaró Guido.

"El material estaba mezclado en las entrañas", explicó Záffora lo que ocasionó el daño de órganos como el riñón (la actriz hacía diálisis frecuentemente), al hígado y al estómago.

Fernando Burlando además explicó que aún resta la última parte de la autopsia que determina lo que realmente tenía Silvina Luna: "Es un resultado preliminar, falta para la autopsia final. Hicieron el estudio del material y de la invasión masiva que hay de metacrilato, obviamente un material que no es biodegradable, no se degrada y que migra, cosa que también negaba (Aníbal) Lotocki".

"Es una cantidad infernal y están invadidos todos los órganos. Eso sí se pudo determinar, pero todavía falta el dictamen final", aseguró el mediático letrado.