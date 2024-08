Deseos íntimos: Adabel Guerrero confesó su petición sexual

Siempre vigente y sorprendiendo con cada uno de sus proyectos, Adabel Guerrero volvió a levantar la temperatura en las redes sociales al realizar una candente confesión.

La protagonista de la obra para adultos de José María Muscari "Sex Viví tu Experiencia", contó durante una entrevista las peticiones sexuales que le realiza a su marido, con el único fin de mantener la pasión en la pareja.

Junto a Martín Lamela desde hace más de 16 años, la pareja busca compartir momentos jugados y así lo dejó en claro durante su visita al programa de Jey Mammon, en la pantalla de Net TV.

“¿Es verdad que le propusiste a tu marido un trío con otra mujer y no aceptó?”, le preguntó Jey. “Yo quería hacerlo con otra mujer porque no me parece hacerlo con otro hombre”, admitió con naturalidad. Un detalle que imposibilitaba hablar con franqueza sobre el tema es que Guerrero estaba acompañada por su hija. Frente a este obstáculo, los mediáticos acordaron hablar en código.

“Me gustaría incursionar en una ‘reunión’ con tres personas”, empezó y aclaró que aunque a su marido no le pareció descabellado, no aceptó. “Mi marido es muy convencional. Además argumentó que después yo le iba a empezar a hinchar las b… con que la miró, no la miró, la besó más y que no quería tener problemas. Es muy tranqui mi marido y está bien”, reconoció divertida.

Luego y un poco en contraposición con lo dicho, Adabel aseguró que, por su crianza y edad sabe que él está dentro “de los límites convencionales y yo soy bastante convencional también”. Luego explicó que ella es de una generación que “no viene seteada en esta libertad de pareja abierta o de probar en grupo.”

Sobre el tema, la entrevistada relató una experiencia que vivió durante la obra Sex, cuando se acercó a una mesa de chicos y chicas jóvenes. “Haciéndome la canchera y como que la tenía re clara les digo ‘chicos ¿esta noche como termina? ¿Son parejitas?, ¿Alguien termina con alguien?’ y uno me tira ‘vemos qué pinta, si chico chica, chico chico, si dos o tres juntos’. Y yo quedé como el GPS recalculando”.

Juguetes

Para terminar, el conductor consultó sobre el uso de juguetes sexuales y, teniendo en cuenta la presencia de la menor cerca de su madre, Adabel volvió a apelar al doble sentido y dijo: “Llevo un ‘succionador de barritos’ que es como para salir de un apuro”, contó desinhibida y aclaró que “el que mejor los saca es mi marido. De hecho mi psiquiatra me dijo que cuando una pareja dura tantos años es porque hay buena ‘sacada de barritos’”.