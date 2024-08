El supuesto hijo de Beatriz Salomón habló de sus dudas en TV

En los últimos días, una noticia relacionada a Beatriz Salomón, conmocionó a su círculo más cercano porque, de acuerdo a manifestaciones de su hermano menor Guillermo, la fallecida actriz sería en realidad su madre.

Dentro de un supuesto secreto familiar, el hombre se encargó de contar que la sanjuanina lo tuvo a los 16 años, por lo que dentro de la familia, se decidió decir que era su hermano y no su hijo.

La primicia la dio Débora D´amato en "Entrometidos" (Net TV), cuando aseguró que la historia oculta comenzó a salir y ahora, Guillermo quiere saber la verdad pidiendo la exhumación de los restos de la actriz fallecida en 2019.

“Ella se iba al teatro y yo me iba a trabajar al hotel. Y ella, un día agarra me llama, me manda un mensaje, me dice: ‘Guillo, ya te compré acá la cena, te espero, venite a casa y comés algo rico cuando llegás”, recordó Guillermo en Entrometidos y confesó sobre Beatriz: “Siempre esa protección, ese cuidado que me llamó mucho la atención”.

“Yo lo sentía siempre. Yo percibía que Beatriz no era mi hermana, a ella jamás se le escapó la palabra ‘hijo’”, confirmó y reveló que “hubo un par de personas” que le dieron indicios sobre el secreto familiar. “Pero lo más fuerte fue una cena familiar”, expuso sobre un episodio que lo dejó en shock.

El invitado al ciclo de espectáculos de Net TV, comentó: “Apenas se habían casado, estaban Leonor, Jacinto, mis teóricos padres, Isabel, su marido Oscar, Daniel con su novia, Alberto, Beatriz y yo. Estábamos junto en una reunión familiar y él (Ferriols) se levanta y dice ‘tengo para decir algo, yo me enteré de buena fuente de que Guillermo no es hermano de Beatriz, que es el hijo de Beatriz’”, relató.

“Adelante de todo el mundo. Nadie dijo nada, todos ‘jajaja, ¡Ay Alberto! ¿De dónde sacó eso?’ y quedó ahí. Nadie dijo ‘pero nada que ver, de dónde sacó eso, es mentira, usted está diciendo una mentira, él no es hijo de Beatriz’. Jamás. Se tomó todo así, muy leve”, contó Guillermo.

“Yo quedé shockeado porque la verdad que ya venía con data de casi toda mi vida, que todo el mundo me decía eso. No la encaré a Beatriz. Ella después también era un poco como mi teórica madre, madrastra, no sé ya cómo decirlo, que no quería hablar del tema, ella siempre lo negaba, decía ‘todo mentira’. Dejaba todo ahí”, aclaró el hombre sobre la actitud de Beatriz cada vez que se tocaba el tema.