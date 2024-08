Apareció un supuesto hijo de Beatriz Salomón

En las últimas horas, se conoció una noticia vinculada a Beatriz Salomón que sorprendió por su detalle y vínculo con la fallecida artista sanjuanina.

Al parecer, dentro del seno familiar de la ex vedete, se conoció un secreto familiar motivado por la afirmación de Guillermo Salomón, hermano menor de Beatriz, que asegura ser el hijo de la mediática fallecida en 2019.

Misterio develado

Fue la periodista Débora D’Amato, que en el programa de NET TV Entrometidos, dio detalle del nuevo escándalo de acuerdo a las averiguaciones que recopiló de Tribunales, donde este hombre elevó una denuncia para exigir la exhumación del cuerpo de la nacida en San Juan.

La periodista arrancó con el relato de la noticia y sostuvo: “Públicamente conocido como el hermano de Beatriz, lo voy a decir en potencial por una cuestión legal, Guillermo le pide a la justicia una exhumación del cuerpo de Beatriz, Guillermo el hermano menor de Isabel, Daniel y Beatriz pide una exhumación del cuerpo de Beatriz Salomón”.

En cuanto al objetivo de hombre, Débora aseveró: “Para hacer un ADN porque él asegura que no es hermano de Beatriz si no el hijo”. Y añadió la reacción de todos al conocer esta causa: “Yo me quedé igual que vos, todo esto está en la justicia, no es que es invento mío que me desperté y me golpeé la cabeza”.

“Guillermo Salomón le pide a la justicia que tome cartas en el asunto, la justicia lo escucha, entiende, investiga y está en proceso de pedir la exhumación del cuerpo de Beatriz a pedido del ADN de Guillermo”, aseveró Dámato y para cerrar sumó: “Según cuentan personas allegadas a la familia y cuando digo la familia a toda la familia, no solamente a la familia Salomón, era algo que para la familia era sabido”.