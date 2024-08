Estafada, Nati Jota aseguró que vive su peor momento

En las últimas horas, Nati Jota debió salir a aclarar en las redes sociales que su imagen y su voz, habían sido utilizadas para estafar a la gente.

Indignada por lo sucedido, la conductora de Olga usó sus redes sociales para realizar su descargo y aclarar que no era ella quien apareció en un video viralizado.

"Estoy enojada, preocupada y angustiada. Hay una cuenta q vende celus en Instagram que modificó una story mía como si yo los hubiera recomendado y la tienen en sus destacadas. Estafadores hdps", comenzó diciendo Nati.

"El otro día un video mío con IA recomendando invertir en no sé qué. Me da pena pensar que alguien puede caer. Aunque no sea mi responsabilidad, ahora que sé que existe, siento que sí lo es advertirlos y hacer todo lo posible para que eso se baje; pero denuncié mil veces lo de IA x ejemplo y para IG estaba en regla", explicó.

Inteligencia artificial y estafas



Nati Jota denunció que una página de inversiones robó su imagen con inteligencia artificial para estafar a personas a través de redes sociales.



— Telefe Noticias (@telefenoticias) August 7, 2024

"Era un video de mi cara con una voz similar a la mía diciendo cosas que nunca dije y recomendando INVERTIR, dale, de una Instagram, seguro que no tiene nada de malo. Y lo de hoy es más casero pero pueden caer y no quisiera. Me da impotencia. Encima cambian el nombre de la cuenta a cada rato y me dificulta perseguirlos así. Además de que me bloquean".

Estoy enojada, preocupada y angustiada. Hay una cuenta q vende Celus en ig que modificó una story mía como si yo los hubiera recomendado y la tienen en sus destacadas. Estafadores hdps. El otro día un video mío con IA recomendando invertir en no sé qué. Me da pena pensar q… — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️🫧 (@natijota) August 6, 2024

"Son estos forros, gamecell_oficial. A mi me bloquearon. Si alguna vez concretaron ventas correctamente, igual editaron mi foto y fingieron q yo los recomendé. Es otra forma de engañar. Además previamente a esto les escribí amablemente q bajen la falsa-story. Ahí me bloquearon". agregó en otro tuit. Para luego terminar diciendo: "Te van a cagar, o tu novio o un lugar q vende iPhones. En esta vida te van a cagar. Todos".

Indignada, la periodista reiteró su denuncia en sus historias de Instagram: "Siento mucha impotencia. Te voy a perseguir hasta debajo de la cama. Te voy a ir a buscar, te voy a cagar la vida, forro del ort*".