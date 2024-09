Odio y haters: Constanza Romero salió a responder las críticas sobre su cuerpo

Esta semana, la revista Paparazi convocó a Coty Romero para ponerse en la piel de Pamela Anderson en su sección "Yo quiero ser".

Usando una malla entera roja, la ex Gran Hermano aceptó la propuesta sin conocer del todo la vida y obra de la rubia protagonista de BayWatch.

Una vez publicada la osada sesión, algunos usuarios de redes festejaron la belleza de la correntina mientras que otros no lo hicieron. Como era de esperar, los haters y los opinadores de cuerpos, salieron a "matar" a la joven con críticas y burlas.

Indignada por los comentarios, Romero salió a cruzar a los haters y dijo: “Cosas horribles. No puedo entender que haya gente a la que le parece correcto escribir del cuerpo del otro. Lo único que logran es herir al otro. Soy una mujer real que me muestro así, con pancita, con pelos, con estrellas, celulitis… . La perfección no existe. Estoy feliz y me acepto”, dijo Romero.

“Todos tenemos espejos en nuestra casa, no hay necesidad. He recibido comentarios de gente diciéndome que deje de comer. No voy a dejar de comer porque no es sano y no está bien porque te parezca que estoy gorda”.

Coty es nuestra Pamela Anderson a base de tereré ??uD83DuDD25 pic.twitter.com/olMTVNzrwP — Leo Rodríguez (@leorrodriguez23) September 12, 2024

Para cerrar, la ex hermanita comentó: "Somos seres humanos, sentimos y nos hieren esas cosas. Me afectó porque sé que hay chicos y chicas que no la están pasando bien. Lo estoy pudiendo sobrellevar pero hay otros que les afecta más”.