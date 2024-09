Fin de relación entre Furia y Alex Caniggia

Nadie puede negar que la unión, luego de la finalización de Gran Hermano, entre Furia Scaglione y Alex Caniggia generó locura entre los fanáticos de la doble de riesgo.

Fue tal la onda que se generó entre ellos, que el hermano de Charlotte sumó a su canal de streaming a la ex hermanita. Juntos, en el programa, desafiaban a cualquiera que criticaba su forma de actuar y ver la vida.

Ahora y sorpresivamente, la explosiva dupla anunció que su programa llegó a fin al decir: “Todo tiene un final y hoy terminamos”, aseguraron.

Muchos éxitos en los proyectos que se vienen! #FuriaEnCarajo pic.twitter.com/wzITfKy85F — Val ? Furiosa y maquiavélica (@furiosa_x) September 14, 2024

}Luego sumaron: “Fueron dos meses hermosos, pero muy cortos también, la gente piensa que vamos a llegar a 50 mil views en ese tiempo y eso no pasa ni aunque pongas a Brad Pitt”, dijo el influencer.

“En nuestra franja de horario le ganamos a todos, sin caretas, la rompimos siempre. También fuimos tendencia todos los días. Hablaban de nosotros un día, dos días”, aseguró el Emperador, tal como se hace llamar en las redes.

Juliana no se quedó callada y comentó: “Se nos fue gente, el programa sufrió bajas. Alex fue el único que se la bancó, tanto como los chicos que están atrás, en producción, que se la bancan desde el día uno”.

“La Argentina nos queda chica. Gracias furiosos por existir, por estar al top, por encender la pantalla y pararse ahí de 19 a 21. Quizás no están en el horario, pero ven el programa el fin de semana”, cerró Furia.

Alex Caniggia se despidió se sus seguidores del canal de streaming y contó qué hará tras el fin de Carajo: “Sigo con la música y la ropa que me fascina”.

“Al hater le digo que no sea tan ‘bobina’, porque próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina”, lanzó sin filtros el influencer.

Para cerrar, Juliana mostró la cola con una impresionante tanga celeste.