La hermana de Furia "la rompió" en el Cantando

Esta semana, América presentó en su señal el regreso del "Cantando 2024", con la conducción de Florencia Peña y un jurado compuesto por figuras históricas de ediciones anteriores.

Los participantes fueron convocados provenientes de distintos ámbitos tales como artistas, mediáticos, influencers y figuras convocantes.

Dalee COY rompela todaaa

CANTA COY SCAGLIONE

Una de ellas fue Coy Scaglione, la hermana de Juliana, la polémica participante de Gran Hermano. Este mujer, apoyada por la doble de riesgo, se sumó a la competencia para ganar popularidad y también, por su talento en el canto.

En la segunda noche del show, Coy sorprendió con un vestido de brillos rojos, el pelo rubio y un tajo que no pasó inadvertido. Recibida por Peña, Scaglione comentó: “Estoy muy contenta, muy emocionada. Es la primera vez delante de tanta gente, así que todo nuevo”.

Luego comentó: “Tengo como una mezcla de sensaciones, pero nerviosa no. Tengo mucha emoción, mucha alegría”, expresó con seriedad.

Hoy CANTA COY SCAGLIONE #Cantando2024

“Encontré a estas dos personitas que me pusieron en el camino para entrar en este certamen que es una locura. La coach es un ángel y Nico Repetto también”, señaló sobre el partenaire que la acompañará.

Motivada

La conductora quiso saber más sobre la nueva participante, sobre todo a por qué se decidió a sumarse al ciclo de LaFlia: “No dije que sí inmediatamente porque tenés que tener… hay que tomar consciencia a lo que uno se somete y es mucho”.

La única qué logró hacer una buena performance y por lejos la mejor hasta ahora con ‘tu falta de querer’ de Mon Laferte.



Bien bien bien @coyscaglione uD83DuDCAAuD83DuDC4F. Es un proceso largo sin embargo la rompiste ! uD83DuDCA3



CANTA COY SCAGLIONE

“Me doy cuenta que vas viendo pasito a pasito a lo que te vas sometiendo, no es como que decís: me anoté, quedé, me arreglaron todo y ya está”, expresó para poder aclarar lo que siente en estos momentos.

Coy Scaglione, la hermana de Furia, hizo su debut en el #Cantando2024 interpretando "tu falta de querer"

¿Qué les pareció?



¿Qué les pareció? pic.twitter.com/J9vHmaugSq — Felipe BritezuD83CuDDF5uD83CuDDFE (@felipebritezof) September 25, 2024

“Furia fue la que me empujó y después me ayudó Fabián que está ahí con su hijo”, aclaró Coy sobre la influencia que tuvo su hermana y su representante.

Sorpresa

La participante y su compañero eligieron una canción de Mon Laferte "Tu forma de queres", que sorprendió al jurado.

Coy Scaglione SORPRENDIÓ AL JURADO en su primera presentación MENOS A POLINO

"No tenés oído para el canto"



uD83DuDCAC "No tenés oído para el canto"



Cc #Cantando2024 por #AméricaTV

Como era de esperar, las redes sociales y el fandom de Furia apoyaron a Coy en este comienzo de lo que parece ser su carrera en los medios.