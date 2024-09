Por múltiples delitos, Morena Rial va a juicio oral

No son buenas semanas para Morena Rial quien deberá enfrentarse a la justicia por diferentes motivos. Fue la periodista Fernanda Iglesias quien aseguró que la hija mayor de Jorge Rial fue procesada por varios delitos graves.

Según la panelista, la influencer está acusada de ser partícipe necesaria de daño y coautora de robo, amenazas, hurto de celulares y coacción.

Por si esto fuera poco, la jueza a cargo del caso rechazó el pedido de probation solicitado por la defensa, lo que significa que la hija de Jorge deberá enfrentar un juicio oral.

Denuncias

Entre los temas que se le imputan a Morena, se encuentra la de Dylan Rodríguez, exnovio de la influencer, quien la acusa de haberle robado la patente de su auto y de habérselo pateado. Además, Facundo Ambrosioni, otro ex novio y el padre de su hijo Francesco, junto con su hermano y su padre, la denuncian por el robo de siete celulares de alta gama, incluyendo tres iPhones y cuatro Samsungs, que Morena habría sustraído del negocio familiar de celulares.

Según la panelista de LAM, Morena intentó resolver la situación ofreciendo hacer acciones comunitarias y 300 mil pesos por los celulares robados, pero la familia Ambrosioni rechazó la oferta. Luego la mujer, elevó la cifra a un millón de pesos, pero tampoco fue aceptada, ya que los dispositivos están valuados en aproximadamente cinco millones de pesos. Ante la falta de acuerdo, la causa avanzó a juicio oral.

Uno de los aspectos más escalofriantes de la denuncia es la acusación de coacción, relacionada con una amenaza que More habría proferido al momento de robar los celulares. “Si a mí me llegan a denunciar, no sobrevive nadie. Ni mi hijo va a quedar vivo”, habría dicho la hija de Jorge, según consta en la causa judicial.

Ambrosioni también aseguró que su ex lo amenazó con mandarlo a asesinar, quemar su auto y le advirtió que su papá era una persona muy poderosa, sugiriendo que se arrepentiría de sus acciones.

Con múltiples denuncias, Morena Rial enfrenta un panorama legal complicado. Aunque tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal Superior de Justicia en Córdoba, la gravedad de los cargos y la abundancia de pruebas podrían dificultar su defensa en el juicio que se acerca, informó Pronto.