Flor Peña firmó con Tinelli y aseguró su lugar en el Cantando

Hace algunos días, se conoció el regreso del Cantando en la pantalla de América y, por esa razón comenzaron a filtrarse los nombres de los participantes de esta nueva edición.

Fue Ángel de Brito quien confirmó la nómina de los mediáticos y famosos que se "suben" a esta nueva y arriesgada apuesta de "El Cabezón".

Ahora, fue Florencia Peña a cargo de la conducción quien compartió, en sus redes sociales, el momento de la firma del contrato y las fotos con el jurado.

También, la mediática expresó en su cuenta de Instagram: "#CANTANDO2024 allá vamos. Me encanta volver a la conducción. Me encanta volver con un formato que me divierte y que me genera un nuevo desafío; correr riesgos; ir en busca de nuevos caminos. Me encanta seguir creciendo y estar en lugares que me hacen feliz! Gracias @marcelotinelli x confiar en mí", expresó la morocha.

Para cerrar aseguró: "Hoy calentamos motores y metimos previa con el jurado ????@elcantandooficial @americatv @lafliaok".