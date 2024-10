El éxito de Bake Off en la pantalla de Telefe sigue ganando adeptos que además de conocer más de pastelería, se interesa en la vida de los variados participantes.

El ciclo conducido por Wanda Nara y con un selecto jurado formado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, se luce de lunes a jueves en la pantalla de Telefe.

Uno de los “pasteleros” que más genera contenido es Callejero Fino quien, su historia de superación, conquistó a la platea que comenzó a apoyarlo en las redes sociales.

Inesperado

Ahora, un fuerte rumor comenzó a circular en los pasillos del canal de las pelotas y que asegura que el cantante habría quedado afuera del reality de formato internacional.

Aparentemente una irresponsabilidad del artista es lo que molestó a la gerencia del canal. La noticia fue conocida por la influencer del espectáculo Pochi en su cuenta Gossipeame quien expresó: "¡Tengo un chisme! A Callejero Fino lo habrían ido de Bake Off Famosos. Tendría que haber ido a grabar lunes y martes", comenzó relatando la comunicadora.

Luego sumó: "No sólo que no habría aparecido sino que no habría respondido el teléfono. Así que, lo que entiendo, es que su salida del reality tampoco habría sido grabada", cerró la usuaria de redes.