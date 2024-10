Desde el comienzo de su emisión Cantando 2024 no pudo mantener la atención del público en el prime time de América.

La aparición de otros programas en señales competidores, puso al final de la lista a un nuevo intento de Marcelo Tinelli por volver a la pantalla chica.

Con figuras reconocidas, sobre todo en el jurado, más algunos mediáticos e influencers, la competencia de canto intentó captar la atención, pero el recurso de las peleas y los enfrentamientos no dio el resultado que esperaban.

Ahora, la renuncia de Coy, la hermana de Furia inició otro enfrentamiento, nada más ni nada menos que con Florencia Peña, que conduce el programa.

La protagonista de Mamma Mía, no dudó en opinar sobre la salida de la participante que decidió dar un paso al costado para atender a su pequeña hija: “Yo siempre digo, las decisiones en la vida hay que respirarlas, no hay que tomarlas en caliente”, lanzó Peña y luego agregó: “Uno en caliente toma malas decisiones, hay que respirar y ella no respiró, se fue. Cuestión, después se arrepintió y fue a pedir escupidera. ¿Qué dijo la producción? Que no”, aseguró la conductora al frente de un ciclo que no promete dar mucho más.