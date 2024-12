Con fotos muy osadas, Licha Navarro anunció que llega a "Sex"

A pocas semanas de comenzar el 2025, José María Muscari sigue apostando a un producto que le dio resultado desde antes de la pandemia y ahora va por más. Se trata de su obra para adultos “Sex” que, con la incorporación y recambio de protagonistas, nunca dejó de estar vigente agotando entradas.

Ahora, con la llegada de la temporada de verano, el director anunció nuevas incorporaciones y entre ellas sorprendió la llegada de Lisandro “Licha” Navarro al team del particular mediático.

El espectáculo, que combina sensualidad, actuación y coreografías impactantes a cargo de Mati Napp, se presentará en el Gorriti Art Center a partir del jueves 9 de enero. Los protagonistas Diego Ramos y Julieta Ortega continuarán liderando el elenco, al que ahora se suma el ex hermanito y modelo, prometiendo una experiencia renovada.

Un desafío emocionante para Licha Navarro

La llegada de Navarro ha generado gran expectativa. “Estoy muy feliz de sumarme a la obra. Desde que salí de la casa de Gran Hermano siempre me preguntaron sobre esta posibilidad, pero no sabía si iba a concretarse. Cuando vi la obra, me enamoré del proyecto y acepté la propuesta. Ojalá sea el comienzo de algo hermoso”, comentó emocionado.

Además, el modelo y “susano” de Telefe, expresó su entusiasmo por el debut: “Me sentí muy cómodo el día de las fotos y descubrí que no soy tan pudoroso como pensaba. El equipo de trabajo es excelente y todos me hicieron sentir parte desde el primer momento. Estoy explotado de felicidad”.

Una temporada con sorpresas en SEX VERANO

Esta nueva etapa del espectáculo promete innovar con un renovado "cuarto oscuro" y otras sorpresas para mantener la esencia audaz y disruptiva que ha cautivado al público desde 2019. SEX VERANO, producido por Paola Luttini para PRONOIA, busca seguir consolidándose como un fenómeno teatral único.

Las entradas ya están disponibles a través de Alternativa Teatral, y la expectativa por esta temporada crece, especialmente con la incorporación de Licha, quien se perfila como una de las grandes revelaciones del verano.