El calvario de Juan Martín del Potro: 8 operaciones y una vida de dolor

En las últimas horas, Juan Martín del Potro se abrió en los medios de comunicación al contar, por primera vez, el calvario de salud que vive por un problema en su rodilla.

Entrevistado por La Nación, Del Potro contó: "De lo que venía haciendo a verme así, pensando qué hacer para llegar manejando a Tandil sin sentir dolor... es una calidad de vida que no tengo. Me angustia...".

"Yo 8 veces me operé de la rodilla. Públicamente se sabían 4 o 5 pero en privado me operé 3 veces más y hoy en día lo único que pido es subir una escalera sin dolor. Son 4 horas de auto que hacía de taquito y ahora tengo que parar 10 minutos porque me duelen las rodillas", contó Juan Martín en diálogo con La Nación, sobre las consecuencias emocionales que le trae este problema de salud.

"Hago mucha más terapia de la que tenía que hacer porque no soy tan capaz de sobreponerme a ciertas situaciones de la vida que me fueron tocando. La voy llevando a veces mejor, a veces peor", expresó sin filtro Juan Martín del Potro acerca de las formas para paliar sus problemas físicos y salud mental.