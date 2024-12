El dolor de Marcelo Tinelli y Wanda Nara por no estar con sus hijos

Las cuestiones familiares y los nuevos vínculos amorosos que marcan la vida de muchísimas parejas, causaron un dolor explícito en dos mediáticos argentinos que no dudaron en expresarlo en sus redes sociales.

Marcelo Tinelli y Wanda Nara, lejos de sus hijos en la Navidad, se mostraron sensibles y un poco afectados por la particular situación.

El productor de LaFlia, estuvo en su casa de Punta del Este con Lolo y, a través de sus redes sociales recordó a sus otros hijos y expresó: "Es mi último hijo de los 5 que tanto amo. Es la primera vez que solos vamos a estar viviendo este día especial. Y los dos estamos muy felices y emocionados. Un encuentro cara a cara con quien tanto amo".

Luego sumó: "Quería agradecerles a todos ustedes por todo el amor que me han dado y me siguen dando, tanto a mí como a mi familia, en todos estos años donde nos hemos metido en los hogares de muchos, y hemos compartido momentos lindos y no tan buenos. Ojalá que tengamos siempre mucha paz, mucha tranquilidad, mucha templanza, mucho equilibrio, para disfrutar el solo y maravilloso hecho de estar vivos. Estamos de paso en esta vida".

Por su parte, Wanda Nara compartió un sentido mensaje por Navidad y expresó su tristeza por estar lejos de sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabela: "Les quiero desear muy feliz Navidad a cada uno de ustedes. Para los que están hoy solos o en familia, recuerden que el regalo más lindo es seguir en esta vida por más dura que a veces se ponga", escribió la mediática a través de un posteo en sus historias de Instagram.

"Brindo por los que hoy trabajan, por los que están internados, por los que este año no están, por los que no tienen a dónde ir y por los que pasarán en familia", continuó la novia de L-Gante y agregó: “Brindo por mí y por mis hijos, que hoy no estarán conmigo pero que como mamá me ocupé de llevarlos a la casa de sus papás para que pasen una Navidad hermosa”.

"La Navidad es eso, compartir amor. Mi primera Navidad sin hijos en mi mesa es duro, pero estoy feliz por ellos. Gracias por el amor y los mensajes", concluyó la empresaria.