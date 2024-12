Aseguran que Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa

Por estos días y a punto del estreno del reality de la familia y vida de Marcelo Tinelli, la relación entre el conductor y Milett Figueroa estaría atravesando un difícil momento, según reveló Yanina Latorre en LAM.

La polémica panelista aseguró que recibió información confiable que indica que la pareja podría haber puesto fin a su relación: “Parece que cortaron. Se habían medio peleado y acto seguido, él se fue a Uruguay”, afirmó Latorre, alimentando los rumores de una crisis amorosa.

Otro dato que refuerza las especulaciones llegó de la mano del comunicador Pepe Ochoa, quien mencionó un cambio en las rutinas de la pareja. “Antes entrenaban juntos en el mismo lugar, y ella cambió de sede”, comentó, lo que despertó aún más dudas sobre el estado actual de la relación.

Sin embargo, Milett Figueroa intentó mostrar normalidad al hablar de su vínculo con las hijas de Tinelli. “A Cande y Mica siempre las veo. Cande está en España desde que se casó, pero cada vez que viene compartimos tiempo juntas”, aseguró la actriz, dejando entrever una relación cordial con la familia del conductor.

Días antes de que se desataran los rumores, Marcelo y Milett habían grabado un documental juntos en Punta del Este, lo que hacía pensar que todo seguía en buenos términos. No obstante, Ángel de Brito señaló la ausencia de imágenes recientes de la pareja juntos: “No veo fotos juntos, solo lo he visto con amigos”. También se destacó que Milett no participó en la serie que se estaba filmando en las playas uruguayas, lo que sumó otro indicio a la posible separación.

Yanina Latorre insistió en que su información provenía de fuentes confiables. “Me están diciendo que cortaron. A él no le voy a preguntar porque me va a mentir”, aseguró, agregando que la pelea habría sido el detonante del distanciamiento.

La relación

La historia entre Tinelli y Figueroa comenzó cuando ella participó en Bailando por un Sueño. Desde entonces, tuvieron altibajos, con constantes rumores de separación que nunca se confirmaron oficialmente. Una de las situaciones más tensas ocurrió hace meses, cuando enfrentaron una fuerte discusión que los distanció temporalmente. Sin embargo, lograron recomponer su vínculo y se mostraron juntos y cariñosos durante el casamiento de Candelaria Tinelli.

A pesar de esos intentos de reconciliación, los nuevos rumores sugieren que la relación podría haber llegado a un punto crítico. Mientras los protagonistas guardan silencio, las versiones sobre su posible ruptura siguen ganando fuerza en los medios y las redes sociales.