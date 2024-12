El nacimiento de Olga: un momento recreado que generó debate

Hace algunos días, los conductores de “Mi primo es así”, el programa de Olga, realizaron una parodia del pesebre viviente al interpretar a personajes como la Virgen María, el niño Jesús y los Reyes Magos.

Sin embargo, el tono irónico y algunos detalles de la puesta en escena fueron señalados como ofensivos por muchos usuarios en las redes sociales.

En este sentido, uno de los más ofendidos por la recreación de este momento especial para la iglesia católica fue el periodista Tomás Dente quien lanzó fuertes críticas contra Araceli González en su programa El Impertinente (Net TV), luego de que la actriz defendiera públicamente a su hijo, Tomás Kirzner, conocido como Toto, tras la polémica por la representación del niño Jesús en el pesebre.

Araceli, frente a la ola de repudio generada con esta acción, realizó un descargo en su cuenta de Instagram, donde criticó el odio hacia su hijo, atribuyéndolo a su condición de "hijo de".

El duro descargo de Tomás Dente

En un extenso y explosivo monólogo al aire, Dente arremetió contra González y su hijo, calificando la defensa de la actriz como "irresponsable" e "imprudente". "Cuando uno tiene valores, debe defenderlos a ultranza, aunque eso implique ganarse enemigos. No se jode con Jesús y la Virgen. ¿Se entiende, manga de estúpidos?", expresó el comunicador indignado.

El periodista acusó a González de "defender lo indefendible" y afirmó que su hijo "es un maleducado y un mocoso insolente". Además, señaló que Kirzner solo tiene notoriedad por ser "hijo de" una figura pública y pidió su exclusión del ámbito mediático.

"No me vengas con amenazas legales, Araceli. Nadie se acuerda de vos. Violento es lo que hace tu hijo, no lo que decimos los periodistas. Callate la boca y asumí la falta de respeto de tu hijo", sentenció Dente.

En otro tramo de su descargo, el conductor cuestionó la tibieza de otros medios al tratar el tema y lanzó insultos contra Kirzner y los integrantes del pesebre viviente, llegando incluso a descalificaciones personales.

Por su parte, el hijo de Araceli y Adrián Suar habló con América sobre lo sucedido y explicó: “Son riesgos que uno toma en algunos espacios humorísticos. Uno experimenta en el stream y sabe que puede venir una reacción del otro lado. No fue de forma peyorativa, es un chiste reciclado que se ha visto varias veces en sátiras y parodias”, comenzó diciendo Toto.

"La diferencia es que te puede gustar o no y está perfecto. Es lógico lo que hemos recibido, pero fue en un contexto humorístico. No hubo nombres bíblicos, fueron todos genéricos. Uno sabe que tiene consecuencias. No me sorprende porque cuando uno hace humor tiene una respuesta del público", cerró.