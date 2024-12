Andrea Rincón, morfina y analgésicos para calmar sus dolencias

En los últimos días, la actriz Andrea Rincón fue internada tras sufrir una severa inflamación muscular en la zona cervical que le impide moverse con normalidad.

Según informó el periodista Fede Flowers en Net TV, este cuadro médico generó preocupación entre sus allegados y admiradores debido a la intensidad del dolor que atraviesa la ex Gran Hermano.

“No la está pasando nada bien, está en un momento complicado de salud. Tiene una inflamación muy grande en todos los músculos que rodean la cervical, y nunca había sentido un dolor tan intenso como ahora”, detalló Flowers, quien se comunicó con Andrea para saber más sobre su estado y evolución.

De acuerdo a lo que se supo, la actriz ha estado bajo un tratamiento progresivo que inició con medicación intramuscular, luego vía oral y actualmente intravenosa. Según explicó el periodista, el nivel de los analgésicos administrados es comparable a la morfina debido a la magnitud del dolor que experimenta.

En un audio enviado al comunicador, Rincón describió su situación: “Estoy con un dolor que no se va desde la mañana hasta la noche. El domingo vine a la guardia y me empezaron a pasar una medicación parecida a la morfina”. Además, añadió con desesperación: “Que me pasen lo que sea, no se puede vivir así. Hace casi dos semanas que estoy así, me está matando, no lo puedo aguantar”.

Complicaciones

Esta internación de la mediática, se produce en un momento clave para su carrera, ya que tenía previsto debutar como conductora durante el verano, además de participar en la temporada teatral de Carlos Paz. Sus compromisos laborales podrían verse afectados por este delicado cuadro de salud, lo que ha generado aún más preocupación entre sus seguidores y colegas del medio artístico.