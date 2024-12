Susana Giménez se sorprende por la falta de inodoros en Gran Hermano

Este domingo 8 de diciembre y en su último programa del año, Susana Giménez protagonizó un momento desopilante durante la visita de Santiago del Moro a su ciclo en Telefe.

La diva de los teléfonos, se “metió” a través de un vivo en la casa de Gran Hermano y tuvo un ida y vuelta con los participantes. Junto al conductor del reality, la diva no se contuvo y lanzó filosas preguntas a los "hermanitos".

La interacción comenzó de manera festiva, con los participantes cantando y celebrando la oportunidad de conversar con la reconocida figura de la televisión. Sin embargo, uno de los detalles más llamativos de la charla surgió cuando del Moro reveló una particularidad de la casa: “Solo hay un inodoro para los 24”.

Entre sorprendida y horrorizada, Susana no tardó en manifestar su desconcierto: “¡Al menos deberían agregar otro sanitario más!”, exclamó la rubia fiel a su estilo. Del Moro, con calma, explicó que esa condición forma parte del formato internacional del programa. Pero la diva no se quedó conforme y continuó cuestionando: “Si te hacés pis, ¿tenés que hacer cola?”.

Ante la confirmación de del Moro, Susana reaccionó con su característico humor: “Ah, no. Me parece terrible. Yo me voy de esa casa. ¡Cómo van a tener uno solo!”.

Como era de esperar, el momento provocó risas entre los presentes y dejó una vez más en evidencia la espontaneidad y frescura de la conductora, quien cerró el año con su estilo único.

Este lunes 9 de diciembre, Gran Hermano realizará su primera gala de eliminación de una placa conformada por Carlos, Claudio, Ulises y Delfina.