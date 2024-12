Demanda en puerta: La China Suárez contra Wanda Nara

Los coletazos de la visita de Wanda Nara al programa de Susana Giménez sigue generando consecuencias y ahora, un enfrentamiento en tribunales parece sumarse al escándalo mediático de las estrellas.

Fue Marcela Tauro en Intrusos (América), que detalló que Eugenia "la China" Suárez ha decidido iniciar acciones legales contra Wanda Nara tras las declaraciones realizadas en la entrevista y los mensajes privados que la mediática mostró en cámara.

“Dice que todo lo que contó Wanda en lo de Susana no es verdad. Ni lo que dijo ni los supuestos mensajes que mostró son reales”, afirmó Tauro. Frente a esta situación y exposición, la ex de Benjamín Vicuña, optó por judicializar el caso, aunque aclaró que https://www.canal13sanjuan.com/espectaculos/el-descargo-de-mauro-icardi-tras-las-acusaciones-de-wanda-nara_a674da674cf2d4ee9850b2a29la demanda no incluye a Susana Giménez, quien se limitó a cumplir su rol como anfitriona.

Wanda, por su parte, respondió rápidamente a través de sus redes sociales, donde compartió capturas de chats privados que habría intercambiado con la China Suárez antes de que estallara el escándalo. Durante la entrevista con Susana, Nara abordó sin filtros varios episodios de su vida privada, incluyendo un incómodo cruce en un restaurante de Buenos Aires, donde coincidió con su esposo, Mauro Icardi, y la actriz.

"Todo el restaurante nos estaba filmando y ella se enojó mucho, empezó a decir que no quería que lo hagan. Yo la frené y le dije que se calmara, que hacía tres años que la evitaba porque sabía que si mis amigas la veían, lo que le hizo Pampita no era nada en comparación con lo que pensaban hacerle", relató la novia de L-Gante, dejando entrever la tensión que marcó ese encuentro.

En otro momento de la entrevista, la mediática mostró supuestos mensajes enviados por Icardi, en los que se refería de manera despectiva a la China Suárez. Uno de los mensajes leídos junto a Susana decía: “Quedate tranquila, la tuve regalada y no le di bola”, lo que provocó risas en el estudio pero enfureció a la actriz que veía desde su casa indignada por la situación.

Descargo

La China Suárez ha desmentido categóricamente los dichos de Wanda y los mensajes mostrados, calificándolos de falsos. Este nuevo capítulo suma tensión a una historia que ya había generado amplio interés mediático y promete desarrollos más contundentes en el ámbito legal.