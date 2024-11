Feliz por el gran momento profesional que está viviendo, Franco Colapinto también disfruta de un supuesto romance con Eugenia La China Suárez, luego de ser vistos por las calles de España.

Este martes 19 de noviembre, el joven argentino estuvo en Las Vegas y respondió algunas preguntas a la prensa argentina por sus últimas tres carreras que tiene en 2024.

Acerca de su presente amoroso las consultas no faltaron y Franco respondió: "No hay nada para contar, voy a hablar de automovilismo y nada más. Voy a hablar de la carrera, estoy enfocado en la carrera de Las Vegas, hice mucho simulador”, aseguró el joven.

Luego sumó: “Tenía muchas ganas de esta carrera, de Las Vegas, es un circuito que es muy divertido, es nuevo, una pista que atrae a muchos pilotos, es una ciudad magnífica de noche, así que estoy con mucha felicidad y muchas ganas", agregó.

Vinculado al momento personal y al supuesto romance con la ex de Benjamín Vicuña, Colapinto dijo: “Mentalmente bárbaro, habrás visto en las redes…”, dijo divertido y sumó: “Estoy bárbaro mentalmente, estoy de diez…”.

Frente a estas declaraciones, los periodistas argentinos no dudaron en decirle: “No des bola…. No tenés que explicarle nada a nadie, hacé lo que quieras con tu vida”.

Para cerrar, el piloto dijo: “Yo de chiquito iba a un psicólogo que me ayudó mucho y me ayuda mucho hoy en día, creo que en el deporte en general es cada vez más importante estar bien mentalmente. No te voy a decir qué hago, porque es un secretito, ¡me van a copiar todos!”.