Valentina Cervantes revela la impactante frase de Enzo Fernández al dejarla

Hace algunos días, se conoció la noticia de la separación entre el campeón del mundo Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Todo aparentemente comenzó, según los medios, cuando la joven madre habría descubierto a través de las redes sociales, una relación de su esposo con una ex. Esta versión quedó descartada por la mismísima Valentina.

La esposa, desde hace seis años y dos hijos en común, del reconocido futbolista habló con una panelista de LAM (América) para contar por el complicado momento que estaba pasando. Fue la periodistas Julieta Argenta quien dijo: “Para ella fue un baldazo de agua fría. El la dejó. En la selección, que ya se venía comentando este rumor, todos pensaban que venía por el lado de ella. Le comunicó que tiene ganas de hacer su vida solo. Tiene ganas como de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia”, comenzó diciendo la comunicadora.

Luego sumó: “Ella realmente comprende. Me dice que no había ninguna crisis, que desmiente la información que dieron en otros programas de que ella encontró cosas”.

Hace algunos días, Cervantes realizó un descargo en sus redes sociales: "Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay", redactó Valentina entre sus historias de Instagram.

Por estos días, Valentina regresó a Argentina con sus hijos y recibió el apoyo de su cuñado, hermano de Enzo, quien entiende el difícil momento de la joven influencer.