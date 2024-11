La China Suárez volvió a Argentina y se refirió a su relación con Colapinto

Este fin de semana se viralizaron imágenes desde España de Eugenia La China Suárez y el joven piloto argentino Franco Colapinto. Turistas argentinos fueron testigos de las salidas de los mediáticos en varios momentos del día y sin intentar esconder el comienzo de una relación.

De acuerdo a la información, la pareja cenó en el restaurante madrileño llamado “Los 33” de donde salieron divertidos, de la mano y muy relajados.

Fiel a su estilo, La China se refirió a su nueva conquista en un intercambio en redes con el periodista Luis Corbacho quien publicó un mensaje en sus historias de Instagram donde expresó su admiración por la actriz y su forma de vivir la vida.

Frente a este mensaje, la ex de Benjamín Vicuña no dudó en lanzar: "Yo soy feliz y no jodo a nadie", escribió Suárez junto a un emoji de corazón y risas breves.