Esteban Lamothe confirmó su relación con "La China"

Luego del éxito de la serie de streaming “Envidiosa”, se conoció que dos actores comenzaron a trascender la pantalla y hoy están en una reciente relación amorosa.

Se trata de Esteban Lamothe y Debora Nishimoto que compartieron la ficción, la atracción surgió y ahora disfrutan de su amor sin esconderse.

La joven, interpretó en la serie que protagonizó Griselda Siciliani, a una empleada de origen oriental que atendía un restaurante chino en donde trabajaba el actor.

Apenas se estrenó la serie y ante el auge por el éxito, los mediáticos fueron vistos en un hotel de Cardales y luego aparecieron las fotos juntos.

Recientemente, Lamothe contó cómo está su corazón en este nuevo comienzo sentimental junto a su colega. Todo ocurrió en la plataforma de streaming Blender con su amigo Gonzalo Heredia cuando dijo: “Subí una historia comiendo pastas. Es amor. Tuvimos sexo ya como 38 veces y comemos pastas, charlamos, pedimos helado”.

“Ella cocina increíble. Yo mañana le voy a hacer un puré con lomo al horno. Mañana en mi casa porque es una instancia muy pronta de la pareja”, agregó.

Para cerrar Esteban dijo: “Sí, es mi novia, mi pareja. Duré soltero un mes. Tengo novia desde que tengo 5 años. He estado solo y no quiere decir que tener sea a priori a algo bueno porque también hemos tenido noviazgos de mierda, pero tengo 47 años, me conozco y sé que cuando cojo y me gusta, y sigo y me gusta un libro que me dio y te hace reír y se ríe de los míos… “