Luego de tantas especulaciones y rumores, Wanda Nara y L-Gante confirmaron su amor en un vivo de Instagram y frente a miles de seguidores de ambos famosos.

Esto ocurrió en la noche del lunes 4 de noviembre cuando ambos se reunieron con amigos en la previa del viaje de la conductora de Bake Off.

Horas antes, el cantante sufrió un vuelco en su auto cuando iba al programa de Carmen Barbieri. De este accidente, el famoso salió ileso y en buen estado de salud.

Durante la trasmisión, los mensajes de sus más de 16.6 millones de seguidores fueron hablando de la pareja y del momento que comparten: “Se lo ve re enamorado a él”, leyó Wanda y respondió: “No, no está enamorado”, afirmó ella, y luego le preguntó: “¿estás enamorado?” a lo que el cumbiero aseguró "¿Ustedes que piensan, está más enamorada ella de mí o yo de ella?”.

“¿Llegaremos a 40 mil en vivo?”, preguntó el artista de 24 años mientras comenzaba a abrazarla a la empresaria de 37. Luego subió la apuesta: “Si llegamos a 50 mil en el vivo le como la boca acá nomás”. “Unas ganas tenés”, contestó la hermana de Zaira un poco nerviosa.

No pasó mucho tiempo más que Elián abrazó a la Wanda y la besó diciendo que no pude contenerse: “Y bueno, no aguanté más”.

Las redes sociales se expresaron por el blanqueo de la relación que, según algunos, viene desde 2022.