Este domingo, el programa de Susana Giménez volvió a ser el lugar donde el éxito y los escándalos se mezclaron en un llamativo suceso.

Todo ocurrió cuando la conductora presentó un juego, ya usado en ediciones anteriores, en donde tres parejas de famosos compiten por una importante suma de dinero y un viaje soñado al Caribe.

En este envío, se animaron a la competencia Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, Camila Homs y José Sosa y Micaela Viciconte junto a Fabián Cubero.

Con distintas pruebas, las duplas dieron lo mejor de sí en una mesa de apuestas y algunas pruebas físicas y de precisión.

Finalmente, fue Camila Homs quien, junto al futbolista, sumaron la mayor cantidad de puntos y se quedaron con los premios del reciclado juego: cinco millones de pesos y una estadía en un hotel de la Riviera Maya.

Aparentemente esta victoria molestó a Lizy Taglini quien comenzó a lanzar filosos comentarios: “Estos gatos siempre tienen suerte”, fue lo primero que se le escuchó decir a la conductora de Morfi.

“Cinco millones de pesos es la plata que cobra ella de manutención”, retrucó la humorista con su estilo ácido y directo. Para cerrar, Lizy no dudo en gritar: “¡Qué bronca! ¡La suerte que tiene esta cornuda!. ¡Aguante, Tini!”.

De inmediato, las redes sociales comenzaron a criticar a la humorista y a defender a la ex de Rodrigo de Paul quien, por el bullicio del piso, no llegó a escuchar todos los comentarios. Por el contrario el novio de la pastelera, que estaba al lado de Tagliani, no pudo disimular su molestia.

Pedido de disculpas

Este lunes, en su programa radial Arriba bebé (Pop 101.5), Lizy salió a pedir disculpas públicas a Camila Homs: “Ayer me la mandé de lleno. Fue un mocazo total. Primero, quiero aclarar que lo filtrado no dice cornuda, sino argollu...”.

Acto siguiente, Lizy explicó que le mandó un mensaje al productor Federico Levrino: “Le mandé mensaje al productor, Fede, para que le reenvíe el audio a Cami, a quien le pido muchas disculpas. Está en todo su derecho de no aceptarlas”, aclaró.

“Fui muy desubicada, nunca me ocurrió en los últimos diez años. No sé si fue el cansancio, un tema psicológico, no tengo idea, pero le empecé a decir cosas que me parecieron graciosas y vengativas. Pensé que estaba haciendo un chiste, pero dolió mucho de corazón que no me di cuenta. Yo me fui de ahí, la saludé, la abracé, le dije que disfrute el premio y me cagué de risa, y salí del canal, me subí del auto sintiéndome una grosa del humor”, explicó la conductora de Morfi.

“Me dio mucha vergüenza ser así con ella, que fue muy amorosa conmigo. No tengo confianza, estuvimos en MasterChef, nos dijimos cosas muy lindas y le hice bromas. Me desconocí. No me da bronca haberlo hecho porque uno tiene que pagar las consecuencias, sino que tengo 54 años”.

“Lo que me pasó, que me hizo pensar que tendría que ir un psicólogo, ¿será que tengo que ir con un profesional? Porque lo que me apena es que me di cuenta 20 minutos después. Si no hubiera sido por Sebastián, ¿cómo no me di cuenta? Yo me digo de todo y me encanta, lo voy a seguir haciendo, pero no puedo perder ese respeto y ser tan maleducada con una persona”, cerró.