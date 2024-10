No hay caso, el ciclo de LaFlia “Cantando 2024” no logra sumar puntos de rating y, en esa lucha, suma escándalos, gritos, ataques y llantos a las emisiones de América.

Las bajas, las suplencias y la falta de talento es un factor común en esta competencia que comenzó con el pie izquierdo. Esta semana, la conductora Florencia Peña es reemplazada por Karina Mazzocco.

Esta semana, el más reciente escándalo fue protagonizado por Coty Romero, ex Gran Hermano, y Gladys la Bomba tucumana. La ex hermanita en su rol de participante no aceptó una mala nota de la cumbiera y, a partir de ese momento, se desató la guerra menos pensada.

En un primer momento y escuchando su puntaje, la correntina se molestó con la mediática y llevó a la pista la acusación de abuso sexual que pesa sobre el hijo de la Bomba, Tyago Griffo. Por este motivo, Gladys abandonó el piso en medio de un ataque de llanto.

Ahora y fiel a su estilo de provocar y luego huir, la joven cantante decidió renunciar en vivo durante una emisión de streaming vinculada al certamen de canto.

“Tengo un viaje planeado para diciembre, hay que ponerse por delante y de todas maneras yo me tenia que dar de baja del programa, yo necesito irme a Corrientes. Todos nos estamos haciendo los locos, pero es un tema que estamos cerrando los ojos, no va solo por eso. Decido bajarme y soy esclava de mi decisión”, expresó Coty.