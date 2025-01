Fátima Florez enfrenta una demanda de su ex asistente

La reconocida humorista Fátima Florez atraviesa un conflicto legal tras ser intimada con una carta documento por Ángel Sesarin, su expeinador, quien la acusa de no haberle pagado cinco meses de trabajo. Según Sesarin, la situación laboral irregular y presuntos incumplimientos contractuales lo llevaron a iniciar un reclamo formal contra la artista.

En diálogo con LAM, Sesarin detalló que trabajó para Florez durante 17 meses, aunque gran parte de ese tiempo habría sido "en negro" y bajo condiciones de exclusividad. "Estuve un año y tres meses. Me debe cinco meses de sueldo. No tenía contrato, pero debía estar disponible siempre que ella me llamara", declaró.

Además, Sesarin aseguró que tenía un acuerdo laboral vigente que estipulaba su continuidad hasta marzo de 2025, algo que también figura en la carta documento enviada a la humorista. "Lo que estoy haciendo ahora es un reclamo económico. Tenía contrato hasta el 5 de marzo", sentenció.

La polémica con Javier Milei

Más allá de la disputa laboral, el ex asistente hizo referencia a la relación mediática entre Fátima Florez y Javier Milei, presidente de Argentina, sugiriendo que todo sería una invención de la humorista. Según Sesarin, un viaje a Miami en abril de 2024 marcó el quiebre en la supuesta relación entre ambos.

"En Miami se pudrió todo con Javier. La relación de Fátima con Milei nunca existió. Fátima inventaba todo", afirmó Sesarin, sembrando dudas sobre la veracidad de la pareja que había captado la atención de los medios.

Un conflicto en ascenso

La denuncia de Sesarin se suma a las recientes controversias que rodean a Fátima Florez, poniendo en el centro de atención tanto su vida personal como su carrera profesional. Por el momento, la humorista no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones ni sobre el reclamo legal de su exasistente.

Con esta nueva disputa, Fátima Florez enfrenta un desafío que no solo afecta su imagen pública, sino que podría tener implicancias legales importantes en los próximos meses.