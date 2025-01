Martín Ku, ex Gran Hermano, admitió que engañó a su novia, Marisol

El inicio de 2025 trajo un giro en la vida de Martín Ku, ex participante de Gran Hermano (Telefe), quien confirmó su separación de Marisol Unzaga tras semanas de rumores.

En una confesión pública, el joven rionegrino reconoció haberle sido infiel a su pareja y realizó un duro mea culpa sobre su comportamiento: “Ya no estamos más juntos. Nosotros venimos mal hace bastante tiempo. Nunca lo pudimos comunicar bien, siempre fue falta de comunicación. Y bueno, yo me mandé un montón de cagadas. Básicamente, le fui infiel”, admitió Ku durante una transmisión de streaming.

El mediático profundizó en su autocrítica al reconocer que su traición no fue justificada, aunque explicó que desde hace tiempo deseaba poner fin a la relación: “De mi parte estuvo muy mal. Me puse muy triste, muy angustiado. Perdí una persona muy importante para mí. Nunca tuve la valentía de terminar. Se lo traté de decir de muchas maneras, diciéndole que no era feliz. Nunca pude ser lo más directo posible”.

En el aire, Ku también aprovechó para pedir disculpas públicas, tras haberlo hecho en privado: “Fui una mierda de persona, lo sé. Le pedí disculpas en privado, pero ella quiso llevar esto a lo público, y obviamente le pido perdón nuevamente aquí”.

Florencia Cabrera, compañera de programa, cuestionó su versión sobre la exposición mediática de la separación: “No es que ella lo quiso llevar a lo público, vos sos una persona expuesta y ella fue parte de ese proceso. Te acompañó en un montón de cosas”. Ante esto, Ku defendió su postura: “Podés ser una persona pública y guardar tu vida privada. Lo que muestro en redes es solo el 10% de mi vida”.

En cuanto a los detalles de la infidelidad, Martín aclaró: “Esto pasó hace una semana, es todo muy reciente. Básicamente, me encontró mandándome mensajes. Solo fue por redes sociales, pero sigue siendo una traición. Era calentura”.

Evidentemente arrepentido, el ex participante de Gran Hermano concluyó su relato aceptando las consecuencias de sus actos: “Creo que fui una muy mala persona, traicioné su confianza y me hago cargo. Me toca pagar los platos rotos”.

La confesión de Martín Ku dejó en claro la tensión entre la exposición mediática y la privacidad en la vida de figuras públicas, reabriendo el debate sobre la presión que enfrentan quienes han pasado por la experiencia de la televisión masiva.