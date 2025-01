Graciela Alfano en apuros: vestido se desliza y muestra más de lo esperado

Graciela Alfano volvió a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por un inesperado desliz en sus redes sociales. La icónica figura argentina asistió a la premiere del reality show Los Tinelli en Uruguay, donde deslumbró con un vestido turquesa de pronunciado escote que acaparó todas las miradas. Sin embargo, el verdadero revuelo llegó después del evento, con una publicación en sus historias de Instagram.

En el video, grabado durante una cena con amigos, Alfano dejó al descubierto accidentalmente parte de su pecho, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores. En cuestión de minutos, el clip se viralizó en redes sociales. En X, los comentarios y memes no se hicieron esperar. “Graciela Alfano acaba de subir una historia y no se dio cuenta que tiene un gomón al aire kjjjj”, escribió un usuario, desencadenando una catarata de reacciones humorísticas.

Es sabido que Alfano se caracteriza por su estilo desinhibido y su actitud despreocupada frente a la exposición mediática, lo que la ha convertido en una figura controversial pero admirada.

A sus 72 años, Alfano sigue recibiendo elogios por su elegancia y carisma. Muchos usuarios destacaron su impactante presencia y usaron términos como “bomba” para describirla. A pesar de los accidentes en sus publicaciones, la mediática continúa siendo una referente de estilo y confianza personal.

Con un perfil activo en redes sociales, Graciela Alfano sigue demostrando que es capaz de reinventarse y mantenerse en el ojo público, provocando tanto admiración como polémica en cada aparición.