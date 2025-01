Dibu Martínez muestra su lado más divertido con una ocurrencia viral

Emiliano “Dibu” Martínez, conocido por su carisma y singular sentido del humor, volvió a sorprender a sus seguidores. El arquero de la Selección Argentina y del Aston Villa compartió en sus historias de Instagram una imagen que no tardó en volverse viral, mostrando una faceta que lo caracteriza tanto dentro como fuera de la cancha.

En la foto, el Dibu mostró cómo decidió “intervenir” sus protectores de dedos, un accesorio utilizado por los futbolistas para proteger sus pies durante los partidos. Sin dudarlo, el marplatense agarró una birome y dibujó pequeñas caritas felices en cada uno de sus dedos. Una ocurrencia que, como de costumbre, sacó sonrisas entre sus seguidores y reafirmó su reputación como uno de los jugadores más ocurrentes de la Scaloneta.

Su compañero Leandro Paredes, en una entrevista con Olga en 2024, lo definió a la perfección: “No le importa nada, es un fenómeno y está re loco. Es tal como se lo ve. No es un personaje”.

Elogios

Martínez no solo se destaca por sus excentricidades. Su desempeño en el Aston Villa lo ha consolidado como un jugador clave. Unai Emery, entrenador del equipo, no escatimó en elogios hacia el arquero argentino: “Es muy importante. No entendería este momento de Aston Villa sin Emiliano. Tiene la mentalidad que yo quiero: de querer ganar, exigirse y trabajar para alcanzar lo máximo a nivel individual y colectivo”.

Emery, quien ya conocía al Dibu desde su paso por el Arsenal y su etapa en Getafe, destacó su evolución: “Está creciendo, jugando mejor. Para mí, es el número uno, un gana partidos”.

Con su estilo único y su compromiso profesional, Emiliano Martínez continúa siendo un referente tanto en lo futbolístico como en lo personal, conquistando tanto a sus compañeros como a sus fanáticos con su autenticidad y talento.