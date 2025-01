La conmovedora historia de Jorge Martínez y su intento de suicidio

En las últimas horas una noticia conmocionó al mundo del espectáculo: Jorge Martínez, uno de los actores más emblemáticos de su generación, intentó quitarse la vida en un episodio que refleja la profundidad de su crisis emocional. A los 78 años, Martínez se encuentra enfrentando problemas de salud mental agravados por una situación económica crítica.

El actor había encontrado refugio en la Casa del Teatro, un hogar destinado a artistas en situación vulnerable, después de quedarse sin vivienda. Fue allí donde Jonathan, el portero de la institución, protagonizó un rescate que evitó que el actor tomara una decisión irreversible.

En declaraciones al programa A la Tarde de América, Jonathan relató los momentos de tensión que vivió al recibir el aviso sobre la crisis de Martínez. “Recibimos un llamado, mi compañera me avisó y corrí cruzando la Avenida Santa Fe. Lo encontré en el noveno piso, en el comedor de la Casa. Estaba al borde del vacío”, recordó.

Con determinación, Jonathan logró calmar al actor, quien en ese momento daba señales de extrema desesperación. “Le grité que se calmara y, por suerte, me escuchó. Me hizo unas señas que me dieron tiempo para llegar a él. No sé qué lo detuvo, pero pude tranquilizarlo”, explicó el portero.

Sin embargo, la situación escaló nuevamente. Según el relato de Jonathan, el actor intentó quitarse la vida por segunda vez, pero fue detenido por la rápida intervención del portero. “Cuando intenté hablarle, volvió a pararse y me dijo que quería morir. Lo sujeté primero de los brazos y después lo tomé por detrás para impedirlo”, detalló.

Jonathan también mencionó que la hija de Jorge Martínez había estado visitándolo días antes del episodio. “El 23 estuvo bastante tiempo con él. Aunque él decía que estaba solo, yo le respondía que no lo estaba, porque aquí siempre viene gente a verlo”, comentó.

La directora de la Casa del Teatro, Linda Peretz, confirmó que el actor padece depresión y expresó su preocupación por su estado emocional. “Lo cuidamos mucho, pero está atravesando una depresión profunda”, señaló a TN.

Tras el incidente, Jorge Martínez fue trasladado de urgencia a un centro de salud mental en Ramos Mejía, donde permanece internado bajo observación. Este trágico episodio pone en evidencia la importancia de atender los problemas de salud mental y de brindar contención a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad extrema.

Gracias a la intervención de Jonathan, el actor pudo ser salvado a tiempo y ahora recibe el tratamiento necesario en su proceso de recuperación. La Casa del Teatro continúa siendo un espacio de apoyo para quienes, como Martínez, buscan reconstruir su vida en medio de la adversidad.