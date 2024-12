La muerte de Jorge Lanata conmocionó a muchos personajes del espectáculo argentino, entre ellos a Chano Carpentier que no dudó en recordar lo que hizo por su salud el polémico comunicador.

Los restos del conductor fueron velados en la Casa de la Cultura, edificio que alguna vez albergó al histórico diario La Prensa, y en ese lugar el líder de Tan Biónica recordó los momentos más significativos de su amistad con Lanata, que comenzó en 2021 cuando el periodista lo entrevistó para hablar de sus adicciones en Lanata sin filtro. Desde entonces, la relación entre ambos trascendió lo profesional, convirtiéndose en un apoyo mutuo en momentos críticos.

“El siempre estuvo para mí, incluso cuando no podía caminar. Estaba en una silla de ruedas y seguía al lado mío”, relató Chano. También recordó su última conversación con Lanata, ocurrida una semana antes de su última hospitalización, cuando tuvo un mal presentimiento: “Esta vez no sé por qué sentía que iba a ser complicado. Él había salido de muchas, pero esta vez no la veía bien”.

Chano optó por destacar la felicidad que marcó la etapa final de la vida de Lanata: “Me quedo con que mi amigo se fue feliz, enamorado. Estaba como un adolescente, lleno de amor por sus hijas y la vida, como si tuviera 16 años. Me quedo con eso”, afirmó.

“Estábamos a punto de presenciar una nueva etapa de Jorge, lejos de la política y enfocado en otros proyectos. Una pena que no llegó”, cerró el músico.