Gran Hermano: ¿por qué echaron a Keila Sosa del juego?

Este jueves en la noche, la pantalla de Telefe vivió momentos de tensión en la emisión de Gran Hermano. El experimento social que es tendencia en Argentina y conducido por Santiago del Moro decidió expulsar a Keila Sosa, una participante que había estado en el ojo de la tormenta en los últimos días.

La noticia, anticipada por Santiago del Moro en sus redes sociales y en una transmisión previa, confirmó los rumores que circulaban en redes sociales. La decisión fue tomada directamente por el “dueño de la casa” , quien, según el conductor de ciclo, "perdió la paciencia" con Keila. “Hoy se expulsa a una jugadora por la puerta giratoria antes de iniciar el juego nocturno”, anunció Del Moro al comenzar la gala.

A cuenta gotas

Keila había sido previamente advertida por Gran Hermano tras acusar a la producción de supuestos manejos fraudulentos en las votaciones del público. En la gala, el conductor mostró imágenes que resumían los momentos más críticos de la joven dentro de la casa, para justificar la drástica medida.

En las pruebas que el canal compartió con los fanáticos, Keila expresaba su descontento emocional: “Me siento encerrada. Me ahogo y no estoy bien. Quiero ver a mi hermanito, a mi abuela, quiero ver a todos. No sé qué hacer. No puedo conmigo, necesito ver a mi familia y estoy desesperada”.

Frente a esto, Del Moro explicó con contundencia: “El reality no puede tener a alguien que no quiere jugar”.

El comunicado oficial de Gran Hermano

Previo a comunicarle a Keila que debía abandonar la casa, el "Big" emitió un mensaje donde expuso las razones de su decisión que se basaba en los siguientes puntos:

La falta de compromiso: “Esta es una experiencia única y merece ser vivida con gratitud y alegría. Me duele que no todos hayan comprendido su significado”. Dudas sobre la transparencia: “Poner en cuestión la integridad del certamen refleja una falta de comprensión del esfuerzo detrás de esta aventura”. Estado emocional de Keila: “Hemos hablado sobre tus reiteradas quejas y tus dificultades para adaptarte. En vos solo veo angustia y deseos de no estar más en mi casa”.

Finalmente, Gran Hermano concluyó con una orden terminante: “Keila, despídete de tus compañeros y dirígete a la puerta giratoria para abandonar la casa. Sin tus valijas. Más tarde recibirás tus pertenencias”.

Sorprendidos y conmocionados hasta las lágrimas, los jugadores no podían creer lo que estaban viviendo con respecto al futuro de Keila.

Las redes sociales también hicieron lo suyo al manifestarse frente a esta novedad y, con esta decisión, quedó en claro que el reality reafirma su postura de que la convivencia requiere compromiso y estabilidad emocional, dejando un precedente claro para los demás participantes.