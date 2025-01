A tan solo un día de haber reingresado a la casa de Gran Hermano, Jenifer podría enfrentar la expulsión. La participante, que regresó al reality tras ser elegida por el voto popular en reemplazo de Andrea —quien abandonó el juego por problemas de salud—, habría cometido una grave infracción al hablar sobre lo que vio fuera del programa.

Durante una conversación con sus compañeras, Jenifer empezó a revelar información externa, algo estrictamente prohibido en el reglamento del reality para mantener el aislamiento de los demás participantes. Mientras conversaba, la joven admitió: "Hay cosas que no puedo hablar porque si no me van a sancionar". A pesar de sus esfuerzos por evitar detalles, sus compañeros la presionaron para que diera información que pudiera beneficiar sus estrategias. Frente a esto, Jenifer expresó: "No voy a decir nada. La otra vez me llamaron la atención. La próxima vez me dijeron que me iban a echar de la casa".

Esta situación podría desencadenar una sanción severa por parte de la producción del ciclo de Telefe, que busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas del juego.

Otra participante evalúa abandonar por problemas de salud

Mientras tanto, otra integrante de la casa, conocida como “La Tana”, atraviesa un momento complicado. La concursante confesó que enfrenta problemas físicos y emocionales que afectan su desempeño en el reality. "Me cuesta ir al baño, y es la segunda semana que me pasa. Durante la prueba del líder me estaba durmiendo, algo que nunca me ocurrió. Por las noches no puedo dormir bien; cualquier ruido me despierta", relató.

Además, La Tana aseguró que no le incomodaría ser eliminada por el público. Si eso no sucede, consideraría pedir su salida voluntaria por motivos de salud. "Si no me saca la gente antes, voy a ver si en un mes me acomodo, y si no, voy a priorizar mi salud", concluyó.

Gran Hermano sigue siendo un escenario de tensiones, donde las emociones y el cumplimiento de las reglas son clave para mantenerse en juego.