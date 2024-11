Harta, Griselda Siciliani contó por que no se banca a Sabrina Rojas

Se sabe que la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani no sorprendió a Sabrina Rojas ya que la mendocina aseguró que los mediáticos se conocían y ya había pasado algo entre ellos, incluso cuando Castro estaba casado con Rojas.

Ahora, la conductora de América volvió a lanzar palos contra la protagonista de “Envidiosa” durante el streaming de Bondi con Ángel de Brito en donde no se guardó nada.

Ahora, en LAM, Siciliani habló un poco cansada de este ida y vuelta que no le interesa. “Lo que realmente me pasa es que yo quiero que todos me quieran, incluso Sabrina. Soy actriz chicos… soy ariana. Ya sé que no es posible que todos te quieran, pero uno tiene la fantasía. Entonces, cuando leés o escuchás que alguien no te quiere o tiene algo con vos, no me gusta. Es una fantasía infantil, lo sé”, comenzó explicando Griselda.

Luego sumó: “Yo no hablo de nadie, ni siquiera de Luciano. Me parece que son estilos. Así como yo no hablo, hay otros a los que les da ganas de hablar. No está ni bien ni mal, no sé”.

Acerca de los dichos de Rojas sobre ella, Griselda comentó: “Es algo que me incomoda, preferiría que nadie hable de mí ni de mi vida. Pero tampoco me parece tan grave. Si alguien opinara de mí algo que me parezca ofensivo por ahí no podría mantenerme tan fresca, pero me parece que nadie ha dicho nada que me ofenda”.

“Cada uno vive como quiere y habla de lo que quiere. Somos todos libres y soy partidaria de dentro de todo respetar las opiniones y los estilos de los demás, que no tienen por qué ser iguales a los de uno”, dijo la actriz de Netflix y lanzó divertida: “Si es posible también me gustaría que todos me quieran, quizá vos lo podés gestionar”.

Para finalizar Siciliani casi desechó la posibilidad de un café con Rojas en medio de una controversia que tiene a Luciano Castro como centro de la discusión.