Este lunes 4 de noviembre y celebrando un año de su primer encuentro televisivo, Javier Milei visitó en los estudios de Ciudad Magazine a su novio y conductora Amalia Yuyito González.

En el ciclo “Empezar el día”, la pareja conversó tomados de la mano y dejó a la vista el amor que sienten en este momento especial.

“Cumplí con mi palabra, te dije que iba a volver como presidente”, expresó el primer mandatario al recordar la promesa que realizó en noviembre del 2023.

“Yo te hago una pregunta a vos. ¿Es difícil hacerme una pregunta si estamos todos los días juntos?”, le dijo Javier a Yuyito divertido. “Sí, pero pensé que iba a ser más difícil. ¡Con vos todo fluye, amor!”, contestó ella mirándolo casi “embobada”.

Luego y dando detalles de la intimidad de su vida, dijo que apenas se levanta para ir hacia el canal, recibe un mensaje de su novio deseándole un “buen día”.

Luego, la ex vedete recordó la primera demostración de afecto ante los medios: “Nuestro primer beso” que se produjo en el Luna Park en la presentación del libro de Milei. “Vos estabas preparadísimo para poder cantar. No ensayaste mucho porque estábamos hablando en el camarín”, agregó ella entre risas.

Durante la entrevista en Empezar el Día (Ciudad Magazine), Yuyito aseguró que su novio le recomendó escuchar canciones de Elvis Presley: “A mi me encantan los temas de él que más tienen que ver con nosotros”, expresó la conductora y dijo que son “Let it be me” y “Unchained Melody”.

“Es el único cantante popular que podría haber sido cantante lírico”, detalló el Presidente sobre el fallecido cantante estadounidense. “Encontré un documental donde pasaban un tramo del recital de Hawaii de 1973″, comentó y sumó: “A partir de eso, quedé muy impactado con Elvis”.