Mirtha Legrand se tomó unos minutos de su último programa del 2024 para pedir disculpas por la entrevista de hace una semana al ex marido de Pampita, ex funcionario del Gobierno de CABA, Roberto García Moritán.

Con un tono de voz bajo, la diva de los almuerzos dijo que no estaba en su ánimo discutir con Moritán, “pero no sé qué me pasó”, aseguró. “Salieron a relucir cosas que leí por ahí que no me gustaron”, se justificó.

Destacó que no le gusta que nadie se sienta mal en su programa como pudo haber pasado con el ex de Pampita luego de que ella lo increpara.

Mirtha reconoció que es “picante para preguntar, pero esta vez se me fue la mano”. Dejó abierta la puerta para que cuando Moritán quiera decir algo está el programa a su disposición.

El pedido de disculpas llegó cuando Mirtha estaba dialogando con Fede Bal en su último programa del año y salió sobre la mesa el tema del respeto entre las personas.