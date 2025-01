Luciana, participante de Gran Hermano (Telefe), enfrentó su mayor incertidumbre desde que ingresó al reality: no saber si su madre la aceptaría como mujer trans. Esa duda quedó atrás este lunes cuando, en el segmento Congelados, su madre ingresó a la casa y le expresó todo su amor. El emotivo reencuentro provocó un llanto incontenible en la joven y se convirtió en uno de los momentos más conmovedores del programa.

Sin embargo, Gran Hermano anunció que la participante sería sancionada por no cumplir las reglas del juego. "Les había explicado que está prohibido hacer movimientos o hablar durante el Congelados. Lamento haber comprobado que Luciana no acató estas reglas. A partir de este momento, estás nominada y no podrás ser salvada por el líder", comunicó la voz del programa.

Un reencuentro lleno de emoción y aceptación

El ingreso de Marta, madre de Luciana, marcó el primer encuentro cara a cara entre ambas tras la transición de género de la joven. "¿Dónde está mi hija Luciana? Te amo, hijita de mi alma", expresó la mujer al verla. Entre lágrimas, reafirmó su amor y orgullo: "Nunca te abandoné ni te voy a abandonar".

El impacto de la visita conmovió a toda la casa. Sus compañeros se acercaron a consolar a Luciana y, en medio de la emoción, Petrona sufrió una baja de presión que casi la llevó al desmayo. El ambiente quedó impregnado de solidaridad, demostrando el fuerte lazo construido entre los participantes.