Video: Jenifer Lauría golpea a Ricardo Centurión

Jenifer Lauría, actual participante de Gran Hermano (Telefe), quedó en el centro de la polémica luego de la difusión de un video en el que se la ve golpeando al futbolista Ricardo Centurión.

La grabación, exhibida en el programa LAM (América), muestra a Lauría dándole un golpe en la nuca al deportista en la puerta de su casa, lo que provoca que este caiga al piso aparentemente noqueado. En las imágenes también se observa a varias personas interviniendo para separar a la joven del delantero.

El video generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios expresaron sorpresa e indignación. Comentarios como “Brava la Jeni”, “¡Es un montón!” y “Qué peligro” inundaron la plataforma X (antes Twitter), reflejando el impacto de la revelación.

Ante la controversia, Beatriz, la madre de Centurión, salió a dar su versión de los hechos y cuestionó a Lauría. “Cuando ella sale de la casa (de Gran Hermano), se encarga de nombrar en cada programa la enfermedad de mi hijo, como si nadie la conociera. Me pareció una bajeza total jugar con ese tema”, declaró.

Además, Beatriz relató episodios de violencia que, según ella, su hijo habría sufrido durante la relación. “Nosotros sufrimos en carne propia violencia de género hacia Ricky. En el video se ve claramente la agresión, ella baja decidida a hacer lo que hizo. Si esto fuera al revés, mi hijo estaría preso”, sentenció.

Por su parte, Lauría había denunciado en una entrevista con Infobae que sufrió hostigamiento por parte de la familia de Centurión durante su relación con el futbolista. “Me hacían cuentas falsas en Instagram, insultaban a su ex pareja fallecida haciéndose pasar por mí. Siempre puse mi celular a disposición para demostrar que no tenía otra cuenta, pero las acusaciones seguían”, afirmó.

La participante de Gran Hermano también habló sobre la actitud del futbolista frente a la conflictiva relación con su familia. “Nunca me defendió, me decía: ‘Ellos son así’. Pero yo no era una más, yo estaba esperando un hijo suyo”, sostuvo.

La polémica en torno a Lauría y Centurión sigue creciendo, y la difusión del video reavivó el debate sobre la relación entre ambos. Mientras las imágenes continúan viralizándose, el escándalo suma un nuevo capítulo dentro y fuera de la casa de Gran Hermano.