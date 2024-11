Marisol, la novia del chino de Gran Hermano le perdonó una infidelidad

Luego de conocerse la relación prohibida entre el ex Gran Hermano, Martín Ku y Gisela Gordillo, la madre de Tomás Holder, ahora hay novedades respecto a la vida del oriental.

Aparentemente en las últimas horas, Marisol la novia del mediático, decidió perdonarlo porque aseguró que cree la versión de su novio luego de una relación de 5 años.

Se viralizaron unas fotos de Ku con Gordillo a bordo de un auto, supuestamente a la salida de un hotel transitorio en Rosario. El ex hermanito negó esta versión y su novia decidió creerle porque el mediático dijo que no era él quien salía en la foto.

Entrevistada por Juan Etchegoyen, Marisol comentó: “Estoy bien, pero pasando unos días difíciles. Estoy entera”, expresó la joven.

Respecto a cómo sigue su relación con Martín, Marisol contó: “Estamos juntos, pero estamos pasando por unos días raros, podría decirse. Son cinco años de relación y me cuesta tirar todo por la ventana de un día para el otro. Lo que más me dolió fue ver las imágenes”.

“Me pareció fuerte y le pregunté a Martín qué era eso y él me dijo que son amigos. Si yo no tengo una foto de mi pareja besando a otra persona, no voy a creer. Yo realmente confío en él; quizás pueden decirme que soy una boluda, pero para mí la palabra tiene valor y, si él me dice que no pasó nada más, yo le creo”, dijo la novia enamorada.

Acerca de Gisela Gordillo, la novia de Ku expresó: “Yo con Gisela no tengo nada para hablar. El que me debe respeto es Martín. Estuve mal en hacer ese posteo ventilando cosas de mi vida privada, pero fue porque me sentí engañada. Él me dijo que fue a Rosario por trabajo y después veo estas fotos. Quiero que me explique qué tipo de laburo es”.