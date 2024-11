Una ex Gran Hermano internada de urgencia

Alejada de los medios y los escándalos volvió a reaparecer Catalina Gorostidi, la ex y polémica participante de la última edición de Gran Hermano.

En las últimas horas, la salud de la médica pediatra preocupó a sus fanáticos. Todo comenzó cuando la morocha se ausentó del ciclo de streaming La Vizcachera (DGO).

Ante un llamativo silencio, la mediática usó sus redes sociales y, además de llevar tranquilidad a todos, dio detalles de su padecimiento.

Desde la cama de un hospital, Gorostidi explicó que padece de rabdomiólisis desde 2022. "Es cuando el músculo se rompe y una encima, una sustancia de músculo, pasa a la sangre", explicó Cata en cuanto a su diagnóstico médico.

Luego sumó: “En ese momento estuve internada siete días con grandes posibilidades de pasar a terapia para dializarme. Y, desde ese momento, nunca pude volver a entrenar como entrenaba antes. Yo entrenaba un montón con un entrenador que no estaba calificado y me hizo bolsa la salud, y el cuerpo”.

Luego, la ex hermanita se refirió a lo sucedido recientemente: "Y, lo que me pasó ahora, es que hace mucho no hacía ejercicio y el lunes fui a entrenar, me empecé a sentir muy mal. Ayer, básicamente, no podía caminar. Fui a la clínica, me hicieron un estudio de urgencia y me dio un valor alto de las encimas musculares, que es muy grave porque puede pasar a depositarse en riñón y terminar en diálisis".

La pediatra nacida en Santa Fe se encuentra acompañada por su novio y ex compañero de juego, Joel Ojeda quien también en sus redes sociales mostró la evolución de su novia desde el hospital.