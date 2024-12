En las últimas horas, Sabrina Rojas lanzó fuertes declaraciones contra su expareja, Luciano Castro. La mendocina salió a cuestionar tanto su papel como padre de sus hijos, Esperanza y Fausto, como su vida personal.

En el programa Desayuno Americano, la conductora expresó su descontento con la actitud del actor y detalló cómo enfrenta las consecuencias de esta situación en su día a día: “Lo veo a Luciano hablando, haciéndose el correcto, pero moralmente deja mucho que desear. Luciano es tóxico con su propia vida”.

Luego comentó: “Debería encargarse de cosas más importantes que pasear tanto con su novia. Por ejemplo, de sus hijos. Hay cosas que requieren atención en el día a día, y esa carga yo la asumo completamente”, afirmó.

La conductora también aseguró que, como madre, busca proteger la imagen de Luciano ante los niños: “Ellos no demandan nada porque yo cubro todo y les hago creer que tienen un papá fantástico. A veces me da mucha bronca verlo empoderado como si fuese un gran hombre, porque muchas veces no lo es”.

Nuevas relaciones

Llamativamente, Sabrina reveló que, hasta hace dos meses, Castro habría intentado reconquistarla mientras seguía en pareja con su actual novia, Griselda Siciliani. “El padre de mis hijos tiene una doble cara. Decí que yo tengo todo clarísimo, sino hubiese salido lastimada. En la vida todo vuelve”, aseguró con contundencia. Para cerrar, la mendocina lanzó: “A veces, me gustaría no ser familia de Luciano”.